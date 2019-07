A embaixada do Reino Unido em Pequim confirmou a detenção de quatro britânicos na província chinesa de Jiangsu

Quatro britânicos foram detidos na China, informou a embaixada nesta sexta-feira, dois dias após o anúncio pelas autoridades locais de uma operação de combate às drogas que prendeu 16 estrangeiros.

A polícia de Xuzhou, na província de Jiangsu (leste), anunciou na quarta-feira a detenção de 19 pessoas vinculadas a uma escola de idiomas na cidade.

Entre os detidos estavam sete professores e nove alunos estrangeiros. As autoridades locais não divulgaram as nacionalidades destas pessoas.

"Estamos em contato com as autoridades chinesas após a detenção de quatro britânicos na província de Jiangsu e damos assistência consular", declarou à AFP o porta-voz da embaixada do Reino Unido em Pequim.

Ele não confirmou explicitamente que as detenções estavam vinculadas com a operação de Xuzhou.

A Education First, empresa com sede na Suíça que administra uma rede de escolas de idiomas na China, confirmou esta semana um caso de drogas em um de seus centros de ensino em Xuzhou.

O consumo de entorpecentes pode resultar em duras penas de prisão na China. O tráfico de drogas é passível de pena de morte no país.

