Manifestantes iraquianos se reúnem na frente do prédio do governo local, queimado nos protestos, em 7 de setembro, em Basra

Quatro foguetes caíram neste sábado (8) pela manhã no aeroporto de Basra, no sul do Iraque - disseram à AFP fontes das forças de segurança.

A origem dos disparos ainda é desconhecida. Deste terça, Basra é palco de manifestações contra a deterioração dos serviços públicos, na quais 12 pessoas já morreram, segundo o último balanço de fontes oficiais.

O consulado americano em Basra se encontra no mesmo setor do aeroporto. Os Estados Unidos são um dos principais aliados do Iraque.

Na sexta à noite, também em Basra, centenas de manifestantes atearam fogo ao consulado do Irã, outro país muito influente no Iraque.

