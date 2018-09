O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Cerca de quatro milhões de deslocados pela guerra do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) no Iraque voltaram para suas cidades de origem, afirmou nesta terça-feira, em um comunicado, a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Seis milhões de pessoas, cerca de 15% da população, fugiram de suas casas e se refugiaram em outras regiões desde que a ofensiva do EI começou em 2014 e assumiu o controle de um terço do Iraque.

No início de setembro, a OIM contava com 1.931.868 pessoas deslocadas, o menor número desde novembro de 2014.

O Iraque proclamou no final de 2017 a vitória sobre o grupo EI, expulso de todos os centros urbanos do Iraque.

A maioria dos deslocados que retornou pertence à província de Nínive (norte), cuja capital é Mossul, segunda cidade do país, mergulhada durante nove meses em uma das mais difíceis guerrilhas urbanas dos tempos modernos.

Depois vem a província sunita de al-Anbar (oeste), onde ocorreu a última batalha para retomar as localidades que os jihadistas controlavam.

A violência foi reduzida nas áreas onde os jihadistas estavam presentes, assim como na maior parte do país.

O Estado Islâmico, mesmo derrotado, ainda assim mantém algumas células clandestinas no Iraque realizando ataques frequentes.

