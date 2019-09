Os principais destinos da Thomas Cook, no Mediterrâneo, se encontravam alarmados nesta terça-feira (24) pelo "tsunami" causado pela quebra do gigante britânico. Eles temem prejuízos de milhões de euros.

Além da repatriação urgente de centenas de milhares de turistas, os profissionais do setor temem se deparar com uma montanha de faturas em aberto.

A Thomas Cook tinha o costume de pagar 90 dias depois da partida do cliente, o que deixa em suspenso vários pagamentos da alta temporada, segundo várias fontes do setor hoteleiro.

Na Espanha, onde o grupo tinha o maior número de hotéis do mundo (55), a dívida poderia subir para cerca de 200 milhões de euros, segundo o empregador de turismo Exceltur.

Na Itália, Bernabò Bocca, presidente da federação de empresas de turismo Federalberghi, afirma ter sido "contatado em poucas horas por vários hotéis, dizendo que o operador turístico inglês lhes deve dezenas de milhares de euros e, em alguns casos, centenas de milhares".

Na Tunísia, a empresa deixa "entre 65 e 70 milhões (euros) não pagos", segundo a Federação de Hotelaria.

Essa é a mesma situação da Bulgária, onde a Thomas Cook transportava cerca de 400.000 turistas todos os anos. Lá, os gerentes de Sunny Beach, perto da cidade de Burgas, esperam "falências" e prejuízos de 36 milhões de euros.

Já a Confederação Grega do Turismo (SETE) prevê um impacto global no setor entre 250 e 500 milhões de euros.

- Julgamentos à vista -

Em vista do 'tsunami' econômico à frente - um termo usado por profissionais de vários países -, a Federalberghi já entrou em contato com seus colegas europeus para coordenar um processo na Justiça britânica.

O setor hoteleiro na Grécia, o segundo principal destino da Thomas Cook em número de hotéis, também planeja ir à Justiça.

O operador turístico britânico teve um papel central em todos esses mercados. Thomas Cook foi o segundo maior operador turístico da Espanha, onde suas companhias aéreas transportaram 7,3 milhões de visitantes em 2018, ou seja, 9% do número total de turistas neste país, de acordo com um cálculo da AFP baseado em dados do aeroporto. Nas Ilhas Canárias, 25% do volume de turistas veio da empresa britânica, de acordo com a federação hoteleira local.

Na Grécia, onde o turismo representa quase um terço do PIB, os turistas da Thomas Cook representaram 8,5% do total em 2018, segundo a imprensa grega.

E na Tunísia, 5% dos turistas europeus passaram pelo grupo britânico, disseram as autoridades.

Os profissionais também estão preocupados com o efeito em cascata, como aconteceu na ilha grega de Creta, que de repente ficou sem 100.000 reservas planejadas até novembro.

"A falência da Thomas Cook tem um efeito dominó para fornecedores, ônibus turísticos, agências de aluguel de carros, etc. Precisamos de tempo para ter uma imagem clara dos danos causados", explica Michalis Vlatakis, presidente de agências de turismo da Creta, uma ilha onde a Thomas Cook foi o primeiro operador turístico.

Também paira um mistério sobre os 22.000 funcionários da gigante do turismo em todo o mundo. Na França, a subsidiária Thomas Cook anunciou sua suspensão de pagamentos e na Bélgica foi anunciada a eliminação de 75 empregos.

Em vários países, os gerentes já pediram ajuda às autoridades, na forma de descontos de impostos. A Turquia, onde a Thomas Cook representa 3% do volume de turistas, prevê 50 milhões de euros em créditos para ajudar suas empresas hoteleiras.

Na Grécia e na Espanha, houve reuniões de emergência entre o governo e o setor na terça-feira. Na Espanha, uma das prioridades será garantir o acesso aéreo de curto prazo dos turistas às Ilhas Canárias, onde grande parte dos voos foi assegurada pela Thomas Cook.

O setor também está pressionando o governo espanhol a convencer a Ryanair, que deseja fechar bases no arquipélago, da conveniência de mantê-las.

