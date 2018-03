O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

As imagens divulgadas mostravam pedaços do avião incendiado que os socorristas tiveram que cortar, procurando vítimas

Um avião da companhia bengalesa US-Bangla Airlines caiu nesta segunda-feira (12), com 71 pessoas a bordo, perto do aeroporto de Katmandu, deixando ao menos 49 mortos - anunciaram autoridades.

"Quarenta pessoas morreram no local do acidente, e nove morreram em dois hospitais em Katmandu", disse à AFP o porta-voz policial Manoj Neupane.

O avião, que transportava 67 passageiros e quatro membros da tripulação, caiu em um campo de futebol perto do único aeroporto internacional do país.

Entre os passageiros estavam 33 nepaleses, 32 bengaleses, um chinês e um maldivo, indicou à AFP um porta-voz da companhia aérea, Kamrul Islam.

As causas do acidente ainda não foram determinadas, mas, de acordo com uma declaração das autoridades aeroportuárias, o avião estava "fora de controle" pouco antes do pouso.

Segundo testemunhas, a aeronave caiu ao realizar uma segunda tentativa de pouso.

O porta-voz do Exército, Gokul Bhandaree, afirmou que, de agora em diante, "as chances de encontrar alguém vivo são escassas, porque o avião pegou fogo severamente".

Colunas de fumaça podiam ser vistas subindo do campo de futebol onde a aeronave caiu.

Imagens postadas no Facebook mostravam a coluna de fumaça atrás da pista de aterrissagem, onde outra aeronave estava esperando.

Os veículos dos serviços de emergência pareciam mergulhar na fumaça, enquanto testemunhas do acidente filmavam a cena com seus telefones celulares.

A aeronave era um turboélice Bombardier Dash 8 Q400, de acordo com Mahbubur Rahman, do Ministério da Aviação Civil.

O avião tinha 17 anos, segundo o site de rastreamento de voos em tempo real Flightradar24, com sede na Suécia.

A US-Bangla Airlines é uma companhia aérea privada, lançada em julho de 2014. Seu primeiro voo internacional foi para Kathmandu em maio de 2016. A companhia aérea opera voos para o sul e para o sudeste da Ásia, assim como para o Oriente Médio.

O aeroporto de Katmandu foi reaberto depois de ter sido fechado brevemente após o acidente - momento em que os voos de chegada tiveram de ser desviados.

O Nepal sofreu vários desastres aéreos nos últimos anos, o que afetou severamente a indústria do turismo.

A maioria desses acidentes foi atribuída a problemas de inexperiência dos pilotos e de manutenção e gerenciamento.

Em fevereiro de 2016, um Twin Otter da companhia aérea Tara Air caiu no remoto distrito de Myagdi, no Himalaia, a uma altitude de cerca de 4.900 metros, matando 23 passageiros e a tripulação a bordo.

