Este conteúdo foi publicado em 9 de Setembro de 2018 12:35 09. Setembro 2018 - 12:35

Várias crianças brincam nos destroços de um avião acidentado em novembro de 2012 em uma pista de pouso de Yida, ao norte do Sudão do Sul

Um pequeno avião caiu em um lago na cidade de Yirol, no centro do Sudão do Sul, neste domingo (9), deixando 19 mortos - anunciou uma autoridade regional.

A aeronave caiu no momento da aterrissagem, declarou o ministro da Informação dessa região, Taban Abel Aguek.

"O número de mortos confirmados é de 19, e quatro pessoas sobreviveram", afirmou. Entre os sobreviventes, há duas crianças.

"O tempo estava nublado" e, quando o avião "tentou aterrissar, caiu no lago Yirol, perto da cidade de Yirol. É terrível", completou o ministro Aguek.

"Toda cidade se encontra em estado de choque. As lojas estão fechadas. Algumas pessoas transportaram seus familiares para enterrá-los", acrescentou o ministro.

O piloto, copiloto, um membro do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR), um ugandense que dirige uma clínica em Yirol e dois oficiais do Exército estão entre os mortos.

A ONG italiana Medici con l’Africa Cuamm anunciou em sua página on-line que o médico italiano Damiano Cantone, que estava a caminho de um hospital infantil em Yirol, sobreviveu.

Já a rádio da ONU, a Rádio Miraya, indicou que esse médico morreu no acidente. A emissora também publicou uma foto em sua conta no Twitter, na qual se veem restos do avião no lago.

