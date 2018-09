O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Setembro de 2018 12:35 09. Setembro 2018 - 12:35

Várias crianças brincam nos destroços de um avião acidentado em novembro de 2012 em uma pista de pouso de Yida, ao norte do Sudão do Sul

Um pequeno avião com capacidade para 19 pessoas caiu em um lago no centro do Sudão do Sul, neste domingo (9) - anunciou uma autoridade local, acrescentando que "se teme que muitos ocupantes tenham morrido".

"Não temos ainda todos os detalhes do ocorrido, mas sabemos que o aparelho com capacidade para 19 pessoas voava esta manhã de Juba para Yirol", disse o ministro da Informação dessa região, Taban Abel Aguek.

"O tempo estava nublado" e, quando o avião "tentou aterrissar, caiu no lago Yirol, perto da cidade de Yirol. É terrível. Tememos que muitas pessoas a bordo tenham morrido", completou.

As autoridades ainda não confirmaram o número exato de ocupantes da aeronave.

A rádio das Nações Unidas Radio Miraya indicou que havia "cerca de 20 pessoas a bordo" e que apenas três sobreviveram.

Também publicou uma foto em sua conta no Twitter, na qual se veem restos do avião no lago.

