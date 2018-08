O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Helicóptero que participou das operações de resgate em 10 de agosto em Maebashi, no centro do Japão

Morreram as nove pessoas que viajavam em um helicóptero da Defesa Civil, que caiu na sexta-feira no centro do Japão - anunciaram as autoridades locais neste sábado (11).

"A morte dos nove ocupantes se confirmou hoje (sábado) ao meio-dia", relatou um alto funcionário local à AFP.

A Polícia e o Exército lançaram as operações de socorro para encontrar os passageiros, após a queda do aparelho em um bosque de uma zona montanhosa da prefeitura de Gunma, ao noroeste de Tóquio.

A maioria das vítimas trabalhava para a Defesa Civil e para o Corpo de Bombeiros. Entre elas, também estavam o piloto e um mecânico.

O governo japonês enviou uma equipe de investigadores para o local do incidente.

O helicóptero, um Bell 412, decolou de sua base na sexta pela manhã para um voo de observação de duas horas, mas nunca retornou e se perdeu contato com ele.

