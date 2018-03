O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 15 de Março de 2018 23:03 15. Março 2018 - 23:03

Uma passarela caiu nesta quinta-feira (15) sobre uma grande avenida da cidade de Miami, na Flórida, destruindo carros e deixando ao menos quatro mortos, segundo as autoridades.

"Encontramos quatro pessoas mortas", disse o chefe dos bombeiros do condado de Miami-Dade, Dave Downey, em entrevista coletiva.

Maurice Kemp, vice-prefeito regional, informou que as buscas nos escombros da passarela prosseguem. "Os socorristas estão trabalhando fervorosamente para determinar quantas vítimas há e para resgatar quem for possível".

"Muitos socorristas correram para salvar vidas. Obrigado a todos por sua coragem. Rezarei esta noite pelas vítimas", tuitou o presidente Donald Trump.

Os bombeiros comunicaram mais cedo que oito veículos ficaram presos sob os escombros e oito pessoas foram hospitalizadas.

Já o cirurgião Mark McKenney, do Centro Médico Regional de Kendall, informou que recebeu 10 feridos, sendo dois em estado crítico. Os demais se mantêm estáveis, acrescentou.

"Os carros estão completamente esmagados", disse à CNN Isabella Carrasco, que chegou ao local logo após o acidente. "Era possível ver pessoas nos carros e um monte de escombros por todas as partes".

A passarela ligava a Florida International University (FIU) à cidade de Sweetwater, a oeste de Miami.

De 970 toneladas e 88 metros, a passarela foi concluída no sábado, mas sua abertura ao público estava prevista para o início do próximo ano.

"O que deveria ser uma parte icônica e estável da conectividade entre a cidade e a universidade se converteu em uma tragédia nacional", declarou o prefeito de Sweetwater, Orlando López.

"Estou devastado pela notícia do colapso da passarela na rua 8 e a consequente devastação", disse o presidente da FIU, Mark Rosenberg.

Imagens da TV local mostraram socorristas trabalhando para retirar pessoas presas sob os escombros.

Lynnell Collins contou à CNN que estava guiando e pronto para virar à direita "quando tudo caiu".

"Abandonei meu carro, como outras pessoas, e saímos correndo. Começamos a ajudar as pessoas cujos veículos estavam menos destruídos e que podiam sair facilmente".

A passarela foi construída pelas empresas MCM Construction e FIGG Bridge Design.

A MCM Construction informou em sua página no Facebook que ao menos uma pessoa morreu e várias estão feridas.

"Estamos chocados com o colapso da passarela", escreveu o FIGG Engineering Group. "Colaboraremos completamente com todas as autoridades para verificar o que ocorreu".

O bureau para a segurança dos transportes em Washington informou que está enviando uma equipe ao local do acidente.

Na Casa Branca, a porta-voz Sarah Sanders disse que o presidente Donald Trump acompanha a situação e oferecerá "toda a ajuda necessária".

A passarela, que custou 14,2 milhões de dólares, foi instalada com um método acelerado que utiliza um sistema modular, para reduzir as interrupções no tráfego.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.