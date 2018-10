O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Outubro de 2018 18:46 25. Outubro 2018 - 18:46

Dez supostas bombas de fabricação caseira foram interceptadas desde segunda-feira nos Estados Unidos, enviadas por correio a prominentes figuras opositoras ao presidente Donald Trump.

Veja a seguir o que sabemos sobre os destinatários:

- George Soros -

Este húngaro de 88 anos, de origem judaica nacionalizado americano e um dos homens mais ricos do mundo por seus negócios no mercado financeiro, foi o alvo do primeiro pacote suspeito, descoberto na segunda-feira na caixa de correio de sua casa em Nova York.

Soros é um importante doador do Partido Democrata. Nas eleições de 2016 apoiou a adversária de Trump, Hillary Clinton, e se tornou alvo de extremistas de direita por respaldar causas progressistas.

Há pouco tempo, foi acusado por Trump de pagar manifestantes para protestar contra a indicação do juiz da Suprema Corte Brett Kavanaugh, acusado de tentativa de estupro. Os conservadores também o assinalaram de apoiar financeiramente milhares de migrantes centro-americanos que avançam em caravana aos Estados Unidos.

- Hillary Clinton -

A ex-secretária de Estado de Barack Obama e ex-primeira-dama foi a candidata democrata que perdeu em 2016 contra Trump, que a apelidou de "Desonesta Hillary". Um dos supostos explosivos foi detectado na terça-feira em sua casa de Nova York.

Em um comício em Wisconsin na quarta-feira, partidários de Trump gritaram "Prendam-na!", lema que costuma ser repetido pela base republicana de Trump com relação a Clinton.

- Barack Obama -

O Serviço Secreto interceptou na quarta-feira um pacote dirigido à residência em Washington do ex-presidente Obama.

Obama, alvo habitual das piadas de Trump, retornou no mês passado à arena política com um discurso no qual condenou a política divisiva, os ataques de Trump aos meios de comunicação e o poder judicial e o seu entusiasmo por se aproximar da Rússia.

- Eric Holder -

Um pacote enviado ao escritório em Washington de Eric Holder, procurador-geral nos últimos anos do governo de Obama, acabou devolvido ao remetente: o escritório na Flórida da congressista democrata Debbie Wasserman Schultz.

Holder, interessado em se candidatar em 2020, criticou Trump por várias vezes, inclusive por seus indultos concedidos em junho.

- John Brennan, via CNN -

Um pacote em nome do diretor da CIA de Obama, John Brennan, foi descoberto na quarta-feira nos escritórios de Nova York da rede de notícias CNN, onde costuma atuar como colunista.

Em agosto, Trump revogou os privilégios de acesso à informação sigilosa de Brennan, horas depois que este acusou o presidente de "não cumprir com os padrões mínimos de decência, civilidade e probidade".

Trump chama a CNN, conhecida por sua cobertura crítica do governo, de "Fake News CNN".

- Maxine Waters -

A legisladora democrata da Califórnia, Maxine Waters, recebeu dois pacotes suspeitos. Nos últimos meses, Trump tem chamado Waters de "louca" e disse que ela era uma "pessoa com um quociente intelectual extraordinariamente baixo".

Em junho, manifestantes entraram em confronto com vários funcionários da administração Trump em restaurantes, questionando a política de imigração "tolerância zero" que forçou a separação de famílias na fronteira entre Estados Unidos e México.

Waters pediu a seus partidários que tomassem medidas semelhantes, para dizê-los que "não são mais bem-vindos em lugar algum".

- Robert De Niro -

Um pacote enviado ao ator vencedor do Oscar Robert de Niro foi interceptado nesta quinta-feira depois que um funcionário da TriBeCa Productions, produtora audiovisual cofundada pela estrela de Hollywood, alertou a polícia.

Em junho, De Niro foi aplaudido nos prêmios Tony por condenar Trump. Durante a campanha eleitoral de 2016, ele criticou o candidato republicano como "descaradamente estúpido", "totalmente louco" e "idiota".

- Joe Biden -

Dois pacotes endereçados a Joe Biden, ex-vice-presidente de Obama, foram interceptados em uma agência de correios de Delaware nesta quinta-feira.

Biden, possível candidato presidencial democrata para 2020, foi mencionado em um comício republicano no fim de semana passado, quando Trump disse que Obama "o tirou do lixo" ao incluí-lo na chapa.

Meses atrás, Biden sugeriu que teria "espancado" Trump no Ensino Médio, fazendo alusão aos comentários desagradáveis do presidente sobre as mulheres.

Trump respondeu com um tuíte: "O louco Joe Biden tenta parecer um homem durão. Na realidade ele é muito fraco, tanto mental quanto fisicamente".

- Debbie Wasserman Schultz -

Esta legisladora democrata da Flórida aparece como remetente de todos os pacotes.

De 2011 a 2016, presidiu o Comitê Nacional Democrata, cargo ao qual renunciou depois do vazamento de e-mails que sugeriam uma tentativa de obstaculizar a campanha de Bernie Sanders, adversário de Clinton nas primárias da Casa Branca.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português