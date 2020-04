Com metade da população mundial confinada pelo coronavírus, a nova plataforma de streaming Quibi quer revolucionar a indústria do entretenimento, ao lançar nesta segunda-feira (6) nos Estados Unidos seu serviço "nômade" de vídeos curtos para telefones celulares, porém "com a qualidade de Hollywood".

Atraídas pelo projeto e pelos milhões de dólares prometidos pelo Quibi, estrelas do cinema e da televisão se esforçaram para produzir filmes e séries.

Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Jennifer López e Reese Witherspoon são alguns dos nomes que embarcaram na iniciativa.

Todo o conteúdo do Quibi será transmitido em fragmentos de dez minutos, no máximo. Os conteúdos são produzidos em formato vertical e horizontal, mudando automaticamente de um para o outro, conforme a preferência do espectador.

A tecnologia e o conceito foram calibrados para um uso "nômade" em dispositivos móveis, que podem não ser o formato ideal para o confinamento em curso decorrente da COVID-19.

De acordo com a empresa, a ideia é atrair as pessoas jovens ativas que, provavelmente, consomem um vídeo de entre dois e dez minutos em um transporte público, ou durante sua pausa para tomar um café.

Mesmo com a mudança das condições inicialmente pensadas para alavancar este serviço, a empresa decidiu manter seu lançamento para a mesma data.

"As pessoas ainda têm momentos de transição, que são apenas diferentes", alega a diretora-executiva do Quibi, Meg Whitman.

"Passo a vida no Zoom (plataforma de videoconferência), mas, se tiver dez ou 15 minutos entre duas chamadas aqui e ali, vou ver o Quibi", acrescenta.

A assinatura custará US$ 5 por mês com anúncios, e US$ 8, sem.

