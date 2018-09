O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A rádio pública de Israel quebrou um tabu ao reproduzir uma obra do compositor antissemita Richard Wagner, e pediu desculpas neste domingo pelo que considerou um erro.

O fato ocorreu na última sexta-feira, quando uma emissora de música clássica da empresa de radiodifusão reproduziu parte da ópera "Goetterdaemmerung".

Wagner (1813-1883), dono de uma obra nacionalista musical e literária repleta de antissemitismo e misoginia, era o compositor preferido de Adolf Hitler.

Não existe nenhuma lei em Israel que proíba a reprodução de obras do compositor alemão, mas, em geral, evita-se fazê-lo, devido à reclamação do público.

"As normas da empresa de radiodifusão israelense são as mesmas há anos: não serão reproduzidas obras de Wagner", disse neste domingo uma porta-voz da Kan.

"O editor musical errou em sua seleção artística ao reproduzir a obra. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes", diz um comunicado da emissora.

Jonathan Livny, fiscal e presidente da Sociedade Wagner de Israel, elogiou a reprodução do compositor alemão pela rádio pública. "Não estão sendo reproduzidas as opiniões do compositor, e sim a música maravilhosa que ele criou", alegou Livny, filho de um sobrevivente do Holocausto. "Quem não quiser ouvir, pode desligar o rádio."

