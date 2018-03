O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

18 de Março de 2018

Principais dados socioeconômicos da Rússia, o maior país do mundo, que neste domingo celebrou eleições presidenciais.

- O maior país do mundo, com 11 fusos-horários, se estende sobre mais de 17 milhões de km2, do mar Báltico no oeste até o oceano Pacífico no leste.

- 146,8 milhões de habitantes em 2017, segundo o Serviço Estatal de Estatística da Federação Russa (Rosstat).

- 1,5% de crescimento econômico em 2017, após quedas de 0,2% em 2016 e 2,8% em 2015 (Rosstat).

- 13,5% da população abaixo da linha de pobreza, em comparação a 10,7% em 2012 e 33,5% em 1992 (Rosstat).

- 77%: a parte da riqueza nacional que está nas mãos de 10% dos russos mais ricos, um dado comparável ao dos Estados Unidos (estudo do Crédit Suisse).

- Em 135 lugar da lista de 180 países na escala de corrupção - do menos corrupto ao mais corrupto- em 2017 (Transparency International).

- Em 148 lugar de 180 países no que se refere à liberdade de imprensa em 2017 (Repórteres Sem Fronteiras).

