Trabalhador do setor petroleiro no Iraque, em 30 de outubro de 2015

A Rússia abriu caminho nesta sexta-feira para um acordo com a Opep para cortar a produção de petróleo, um anúncio que vem antes da reunião do cartel e seus aliados na próxima segunda-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia anunciado o possível corte na produção nesta quinta-feira, provocando alta os preços do barril.

"É necessário unir esforços para equilibrar o mercado e reduzir a produção de petróleo", explicou Putin durante uma reunião com seu ministro da Energia, Alexander Novak.

"De acordo com estimativas preliminares, acho que pode haver uma redução de 10 milhões de barris por dia", disse Putin.

A reunião de segunda-feira será organizada por videoconferência, disse uma fonte próxima à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), com sede em Viena.

Riade, como líder do cartel, convocou quinta-feira "a pedido dos Estados Unidos" uma reunião urgente da Opep e outros países, incluindo a Rússia, para chegar a um "acordo equitativo que restaure o equilíbrio dos mercados de petróleo", de acordo com a agência saudita SPA.

O mercado de petróleo continua sob pressão de uma demanda em queda devido a restrições no transporte de pessoas e bens impostas pelos governos para impedir a propagação da pandemia de COVID-19. Ao mesmo tempo, há um excesso de oferta devido à guerra de preços entre Riad e Moscou.

Uma declaração do ministério da energia do Azerbaijão, um aliado da Opep no âmbito da convocação da Opep+, também mencionou esta reunião na segunda-feira para "estabilizar o mercado de petróleo" e negociar uma "nova declaração de cooperação".

Segundo uma fonte russa citada pela agência TASS, a agência reguladora dos EUA foi convidada a participar da reunião.

- Preços disparam -

Os preços do petróleo, em queda na Ásia, "diminuíram suas perdas nesta sexta-feira com o anúncio de uma reunião virtual de emergência da OPEP+ na segunda-feira para estabilizar os mercados mundiais", disse Han Tan, analista da FXTM.

No dia anterior, os dois barris registraram o maior aumento percentual de sua história em um dia, com alta de 25% para o WTI e de 21% para o Brent após os tuítes de Trump prometendo uma redução na produção russa e saudita.

O presidente dos EUA surpreendeu os investidores ao explicar no Twitter que "espera" que a Arábia Saudita e a Rússia reduzam a produção em "cerca de 10 milhões de barris, e talvez muito mais".

Ele também acrescentou que poderia chegar a 15 milhões de barris, mas sem dar detalhes sobre os números.

O volume mencionado "representaria uma redução de 10% na produção mundial", segundo estimativas de Jasper Lawler, analista da LCG.

"A questão é saber em que proporção a demanda caiu" devido às medidas de contenção, segundo o especialista, que considera que "dez milhões de barris provavelmente ainda são insuficientes".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram