Desfile de veículos por ocasião do quinto aniversário da anexação da Crimeia pela Rússia, em 16 de março de 2019 em Sebastopol

A Rússia celebra nesta segunda-feira, com diversos eventos e a presença do presidente Vladimir Putin, o quinto aniversário da anexação da península da Crimeia, condenada pela Ucrânia e a comunidade internacional, mas elogiada pela maioria dos russos.

O presidente Vladimir Putin participará nas celebrações na península, situada no Mar Negro, onde vai inaugurar uma nova central de energia elétrica, informou o Kremlin.

O dia 18 de março foi proclamado em todo o território russo "Festa da Reunificação entre Crimeia e Rússia".

"É uma data muito importante para todos os russos", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

As autoridades de Moscou planejaram um festival de rua com o título "Primavera da Crimeia", com apresentações de jazz, oficinas gastronômicas e uma mostra de fotografias.

Os organizadores esperam a participação de até 10.000 pessoas em um "flash mob" na região de Moscou ao ritmo de "Vals de Sebastopol", uma popular canção soviética de 1955 sobre esta cidade portuária da Crimeia onde fica a base da frota da Marinha russa no Mar Negro.

Em Yalta, estação balneária da Crimeia, 2.000 pessoas devem participar em outro "flash mob" para recriar a bandeira russa.

