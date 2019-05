A distribuidora na Rússia do filme biográfico sobre a estrela britânica Elton John censurou cenas de amor homossexual e de consumo de drogas na versão para esse país, segundo críticos que assistiram a uma exibição nesta sexta-feira em Moscou.

A companhia confirmou ter realizado essas modificações por razões legais, sem dar mais precisões.

"Todas as cenas de beijos, amor ou sexo oral entre homem foram cortadas", escreveu no Facebook o crítico de cinema russo Anton Doline, qualificando de "flagrantes" alguns dos cortes.

Apresentada no Festival de Cannes, "Rocketman" conta a ascensão de Elton John, um dos primeiros cantores abertamente gay, e sua luta contra os vícios (drogas, sexo, álcool).

Outro jornalista russo que assistiu à exibição afirmou que as cenas sobre drogas também haviam sido retiradas.

A empresa que distribui "Rocketman" na Rússia, Central Partenership, confirmou à agência estatal TASS que o filme foi modificado para "respeitar as leis russas".

Desde 2013, uma lei pune com multa ou prisão qualquer ato de "propaganda" homossexual ante menores.

No entanto, não está claro se isso se aplica ao filme, que será proibido para menores de 18 anos quando for lançado na Rússia, na semana que vem.

O ministro russo da Cultura, Vladimir Medinski, desmentiu que sua pasta tenha sido responsável por estes cortes, argumentando que "tudo é decidido pelo distribuidor", segundo a agência Ria Novosti.

Segundo o crítico Anton Doline, a mensagem que aparece no final do filme também foi modificada: enquanto o texto original indica que Elton John encontrou o amor e cria duas crianças com uma pessoa do mesmo sexo, a versão russa diz apenas que ele criou uma associação de luta contra a aids.

Outros filmes com cenas de amor homossexual, entre eles Bohemian Rapsody, sobre o vocalista do Queen, Freddy Mercury, já foram exibidos na Rússia sem cortes.

Elton John é popular na Rússia, onde se apresentou pela primeira vez em 1979, durante a época soviética.

No entanto, o cantor se mostrou crítico com as leis russas, consideradas discriminatórias para os homossexuais.

