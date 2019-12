(Arquivo) As obras estão em andamento no local da construção do chamado oleoduto Nord Stream 2, em Lubmin, nordeste da Alemanha

O ministro da Energia da Rússia, Alexander Novak, disse nesta sexta-feira que o polêmico gasoduto russo Nord Stream 2 será concluído até o final de 2020, apesar das sanções dos Estados Unidos contra empresas envolvidas no projeto.

O Nord Stream 2 permitirá que o fornecimento direto de gás natural russo à Europa Ocidental através do Mar Báltico e da Alemanha duplique.

Na semana passada, o presidente americano Donald Trump promulgou uma lei para impor sanções contra empresas associadas à construção do gasoduto, considerando que essas infraestruturas aumentarão a dependência dos europeus do gás russo e, assim, contribuirão para fortalecer a Influência de Moscou.

Após o anúncio das sanções de Washington, a empresa suíça Allseas, responsável pela instalação dos tubos, anunciou no sábado que suspendeu sua participação no projeto, aguardando "esclarecimentos".

Segundo Novak, a Rússia usará seu próprio navio - o Chersky Scholar - para concluir a instalação da parte subaquática do gasoduto.

"Vai levar mais tempo", admitiu o ministro russo.

Na segunda-feira, uma autoridade do governo alemão disse que as sanções americanas contra o projeto do gasoduto Nord Stream 2 causarão um pequeno atraso de alguns meses, mas a construção terminará no segundo semestre de 2020.

"As sanções vão atrasar a conclusão do Nord Stream 2 no Báltico, mas espero que o projeto seja concluído no segundo semestre de 2020", disse Peter Beyer, coordenador transatlântico do governo alemão, em declarações à rádio pública Deutschlandfunk.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram