22 de Outubro de 2018

Canadá se torna segundo país do mundo a legalizar a posse e o uso de maconha recreativa em 17 de outubro

A Rússia denunciou nesta segunda-feira (22) a legalização da maconha no Canadá, uma decisão "inaceitável" e "hipócrita" que "provocará um aumento considerável do tráfico em relação aos outros Estados".

"Estamos convencidos de que esta legislação é contrária à jurisdição internacional sobre o controle de entorpecentes", disse o diplomata russo em um comunicado emitido por sua embaixada em Ottawa.

Segundo a Rússia, o governo de Justin Trudeau "viola" a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961, a Convenção de Viena de 1969 sobre o Direitos dos Tratados, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971 e a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes de 1988.

"Ao torpedear conscientemente o regime internacional de controle de entorpecentes, o governo canadense está criando o maior mercado de drogas do mundo, que, apesar de todas as afirmações e medidas dirigidas a evitar a exportação da cannabis através das fronteiras nacionais, provocará um aumento considerável do tráfico para outros Estados, incluindo os que respeitam estritamente o espírito e a letra das convenções", lamentou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Moscou disse ainda que a "Rússia e outros países provavelmente terão que tomar medidas adicionais para evitar possíveis tentativas de contrabando de maconha e de seus derivados do Canadá".

