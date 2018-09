O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Setembro de 2018 12:41 04. Setembro 2018 - 12:41

A Rússia informou nesta terça-feira que lançou uma série de verificações sobre um vazamento de oxigênio observado na semana passada em uma nave espacial Soyuz acoplada à Estação Espacial Internacional (ISS), que poderia ter sido causada por uma perfuração intencional.

"Estudamos a versão (de um problema causado) na Terra. Mas há outra versão que não descartamos, e é uma interferência deliberada no espaço", indicou Dmitri Rogozine, diretor da agência espacial russa Roskosmos.

"Houve várias tentativas de perfurar" um buraco na Soyuz MS-09 acoplada ao segmento russo da ISS, acrescentou Rogozine, afirmando que a perfuração parecia ter sido feita por uma "mão trêmula".

"Do que se trata? De um defeito de fabricação ou ato premeditado?", afirmou Rogozine, citado pela agência pública Ria Novosti.

Rogozine afirmou na semana passada que a microfissura na nave, que causou um vazamento de oxigênio e queda de pressão na ISS na quinta-feira, mas que não colocou em risco a tripulação, deveu-se provavelmente ao impacto de um micrometeorito.

"Nós já descartamos a versão do meteorito", disse ele na segunda-feira.

A fissura, localizada em uma parte da espaçonave Soyuz que não será usada para retornar à Terra, foi inicialmente selada com fita resistente ao calor, segundo a NASA.

Uma comissão russa foi criada para identificar os responsáveis, enquanto todas as naves da Soyuz e Progress serão examinadas, de acordo com uma fonte do setor espacial russo citada pela Ria Novosti.

Os problemas técnicos e operacionais não são estranhos a bordo da ISS e na maioria das vezes não representam um perigo real para a tripulação.

Os astronautas americanos Drew Feustel e Richard Arnold e o cosmonauta russo Oleg Artemiev estão a bordo do ISS desde 21 de março. A eles se juntaram em 8 de junho o russo Sergueï Prokopiev, a americana Serena Auñón-Chanceler e o alemão Alexander Gerst.

A Estação Espacial Internacional é um dos raros exemplos de cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos em um contexto de tensões sem precedentes desde a Guerra Fria.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português