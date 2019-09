(Arquivo) O sistema de defesa antiaérea russo S-400, exposto no Parque Patriótico Kubinka, nos arredores de Moscou, durante um fórum militar

A Rússia anunciou, nesta segunda-feira, a instalação de seus sistemas de defesa antiaérea S-400 de última geração no arquipélago de Nova Zembla, no Ártico, uma região estratégica onde Moscou está fortalecendo sua presença nos últimos anos em todas as áreas.

Os sistemas S-400 foram implantados neste arquipélago localizado entre os mares de Barents e Kara para substituir os antigos S-300, anunciou a Frota do Norte, citada por agências russas.

"A mudança para os novos S-400 aumenta significativamente a zona de controle do espaço aéreo no Ártico" pelo Exército russo, enfatizou a Frota do Norte.

A Rússia vem fortalecendo sua infraestruturas militares no Ártico há anos, onde possui várias bases modernas, que podem operar com autonomia de recursos, e novos aeródromos.

Os sistemas S-400 de última geração já foram implantados no Ártico nas regiões de Murmansk e Arcanjo, bem como na República de Sakha, segundo a imprensa russa.

O Ártico, além de suas vastas reservas de hidrocarbonetos, interessa à Rússia por causa da passagem nordeste que espera explorar no futuro como uma importante rota comercial ligando a Europa e a Ásia.

Essa rota marítima, que está se tornando transitável graças às mudanças climáticas e ao derretimento das geleiras, terá um papel crescente nas trocas internacionais.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram