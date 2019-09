A Rússia não tem nenhuma expectativa após a demissão do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos John Bolton, afirmou nesta quarta-feira o vice-ministro russo das Relações Exteriores.

"Observamos em várias ocasiões no passado que mudanças na administração americana não representam nenhuma melhora. Por isto, não temos nenhuma expectativa", declarou Serguei Riabkov à agência Ria Novosti.

"Opinamos com base em fatos e não em declarações ou intenções. Quando observarmos avanços, poderemos dizer que algo mudou", completou.

Na terça-feira, por meio de uma mensagem simples no Twitter, o presidente americano Donald Trump anunciou a demissão de John Bolton, com quem discordava em vários temas, entre eles as negociações com Irã e Coreia do Norte.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram