O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que a Rússia não tem nada a ver com o escândalo político na Áustria, motivado pela divulgação de um vídeo que compromete o líder da extrema direita Heinz-Christian Strache, o que levou ao colapso da coalizão austríaca.

"É uma história que não tem nada a ver e que não pode ser relacionada conosco de forma alguma", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, após ser questionado sobre o escândalo na Áustria.

O escândalo do vídeo, o chamado "caso Ibiza", veio à tona quando a revista alemã "Der Spiegel" e o jornal "Suddeutsche Zeitung" publicaram na sexta-feira em seus sites fragmentos de uma gravação com câmera oculta de uma reunião que teria acontecido meses antes das eleições parlamentares de 2017 na Áustria.

Foi quando o FPÖ chegou ao poder.

Nas imagens, aparecem o vice-chanceler Strache e Johann Gudenus, líder da bancada parlamentar do FPÖ, conversando com uma mulher que diz ser sobrinha de um oligarca russo.

Os três falam sobre como investir dinheiro na Áustria, especificamente para controlar o jornal de maior tiragem do país, o "Krone Zeitung".

A conversa envolve, principalmente, a participação acionária no poderoso jornal austríaco.

"Não posso expressar minha opinião sobre este vídeo porque não tem nada a ver com a Rússia, nem com o presidente nem com o governo. Não sabemos quem é essa mulher, mesmo que ela seja de nacionalidade ou de origem russa", acrescentou Peskov.

Igor Makarov, o oligarca citado no vídeo, disse no domingo que é filho único e que não conhece ou não tem parentesco com a mulher que se apresenta como sua sobrinha, em declarações feitas à edição russa da revista Forbes.

