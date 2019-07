As entregas dos sistemas de defesa antiaérea russos S-400, comprados pela Turquia apesar das advertências dos Estados Unidos, continuavam neste domingo com a chegada de três novos carregamentos perto de Ancara.

"As entregas (...) acontecem como planejado", anunciou o ministério da Defesa turco no Twitter, junto com imagens que mostram a chegada de três aeronaves na base aérea de Murted, perto de Ancara.

As entregas começaram na sexta-feira.

Washington se opôs fortemente a essa compra, temendo que as forças armadas russas possam ter acesso a segredos tecnológicos do novo caça americano F-35, que a Turquia quer comprar.

Os Estados Unidos também estimam que os S-400 não são compatíveis com os dispositivos da Otan, a aliança de defesa à qual pertence a Turquia.

Vários congressistas americanos, tanto republicanos quanto democratas, pediram o cancelamento dos pedidos de F-35 para Ancara e exigiram sanções contra autoridades turcas envolvidas no acordo com a Rússia.

Até à data, Ancara ignorou todas as advertências dos Estados Unidos.

