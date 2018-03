O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Março de 2018 13:11 11. Março 2018 - 13:11

A Rússia anunciou neste domingo que lançou com sucesso um míssil hipersônico, que o presidente Vladimir Putin chamou de "arma ideal" quando apresentou uma série de armas de nova geração, no começo do mês.

O míssil de alta precisão Kinzhal (Punhal) foi lançado de um avião supersônico MiG-31 que decolou de uma base do distrito militar sul da Rússia, anunciou o ministério da Defesa.

"O lançamento aconteceu como se esperava, o míssil hipersônico alcançou o objetivo", afirmou o ministério.

O míssil Kinzhal integra a série de novas armas da Rússia que Putin revelou no início de março, poucos dias antes da eleição presidencial de 18 de março.

Putin afirmou na ocasião que o míssil voa a uma velocidade 10 vezes superior a do som.

