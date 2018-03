O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 28 de Abril de 2015 12:54 28. Abril 2015 - 12:54

O presidente de Cuba, Raúl Castro, recebeu na segunda-feira em Havana o prefeito da Congregação do Clero do Vaticano, cardeal Beniamino Stella, com quem conversou sobre a próxima visita do papa Francisco à ilha, segundo comunicado oficial.

Beniamino Stella e Raúl Castro mantiveram um encontro cordial na tarde de segunda-feira e "dialogaram sobre temas de mútuo interesse, em particular a próxima visita a Cuba de sua santidade, o papa Francisco", assinala a nota.

Durante sua estada na ilha, Stella visitou seminários e oficiou missas nas cidades de Santiago de Cuba, Las Tunas, Bayamo, Camagüey e Havana, e se reuniu com bispos cubanos, segundo fontes da Igreja.

O papa Francisco visitará Cuba em setembro, convidado pelas autoridades e os bispos, antes de viajar aos Estados Unidos.

Esta será a terceira visita de um papa a Cuba, depois de João Paulo II em 1998 e Bento XVI em 2012.

A Igreja se converteu em um interlocutor privilegiado do governo comunista cubano e os Estados Unidos e Francisco foi mediador entre os presidentes Barack Obama e Raúl Castro para a aproximação anunciada em 17 de dezembro.

