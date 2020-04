Judeu ultra-ortodoxo passa por uma placa em hebraico: "Lendo este anúncio? Você não está no lugar certo. Seu lugar é em casa", na religiosa cidade israelense de Bnei Brak

A Páscoa judaica pode ser celebrada através do aplicativo de videoconferência Zoom? A questão, impensável no passado, impõe-se aos rabinos ortodoxos em Israel, onde parte da população se prepara para celebrar essa festa confinada devido à pandemia.

O aplicativo americano Zoom, pouco conhecido antes da crise da COVID-19, prevaleceu entre trabalhadores, amigos e famílias que desejam se ver, apesar do confinamento imposto em vários países, ou compartilhar virtualmente à distância uma refeição.

Embora o Zoom una, seu uso divide o mundo rabínico em Israel à medida que a celebração judaica da Páscoa se aproxima, pois a lei judaica (halacha) proíbe o uso de eletricidade durante a festa.

O centro da Páscoa judaica é o jantar do Seder. Mas como reunir toda a família em meio à pandemia quando as autoridades não autorizam agrupamentos? O que fazer com os avós que moram em outro apartamento?

Um samaritano generoso teve a ideia de dar computadores a pessoas idosas para permitir que elas compartilhassem o Seder com sua família por meio de videoconferência. Em resumo, uma primeira Páscoa digital.

Mas o doador teve uma dúvida: tudo isso é "kosher", isto é, de acordo com as prescrições do judaísmo?

Desde então, a controvérsia se espalhou entre os rabinos ortodoxos.

"Uma pessoa que queria dar 10.000 computadores para idosos para permitir que eles se reunissem com suas famílias nos perguntou se estava de acordo com a halacha", disse o rabino Raphael Delouya à AFP.

Com 13 colegas, ele emitiu uma "psak", uma opinião religiosa sobre o assunto: sim, em uma situação de "urgência", como a pandemia do novo coronavírus, é lícito usar um computador para comemorar o feriado com "idosos ou doentes".

"Nos baseamos nos sábios do Marrocos, na tradição rabínica sefardita que permitiu há mais de 50 anos usar eletricidade durante as festividades".

"O problema é que existem rabinos que temem que isso degenere, e que nos próximos feriados as pessoas usem Zoom, WhatsApp e Facebook, e que isso levará a um desrespeito à religião".

- "Profanar um dia feriado" -

Mas o grande rabinato de Israel se opôs a essa opinião: "a solidão é dolorosa e deve ser remediada (...) talvez falando por computador na véspera de um feriado, mas não profanando um feriado".

Aqui está um debate entre rabinos ortodoxos que "tomam nota de uma situação social" e outros que dizem que "não vou quebrar meu sistema legal por causa de uma nova situação social", destaca Kimmy Caplan, especialista em movimentos ortodoxos na Universidade Bar-Ilan, perto de Tel Aviv.

No início dos anos 1950, Avraham Yeshaya Karelitz, o influente rabino que estabeleceu padrões religiosos para o mundo ultraortodoxo após a Segunda Guerra Mundial, proibiu o uso de eletricidade no sábado, dia do descanso semanal.

Na era das mídias sociais, o debate teológico já degenerou online, levando um rabino a pedir calma: quando dois rabinos "discordam, não podem jogar tomates", exortou.

De qualquer forma, Sabrina Castro-Moïse usará a videoconferência para compartilhar o Seder com sua mãe de 76 anos, que mora sozinha, perto de sua casa em Jerusalém.

"Passamos todas as festas juntas", diz à AFP. O Zoom permitirá "não deixá-la sozinha".

"Qual o interesse realizar todo o ritual se sozinho?", pergunta Michael Lev, um empresário de 44 anos que vê a iniciativa dos rabinos como uma "medida excepcional, humana".

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu aos israelenses que permaneçam em suas casas durante o feriado da Páscoa, um "ponto de virada" para ele na luta contra a pandemia, que atinge essencialmente os bairros ultraortodoxos.

