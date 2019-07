O americano de origem egípcia Rami Malek não teria aceitado o papel do vilão no 25º filme de James Bond se o personagem, um terrorista, "refletisse uma ideologia ou religião".

Ele assegurou que este não seria o caso antes de aceitar o papel, temendo que suas origens pudessem ser usadas para fins caricaturais, segundo afirmou ao tabloide Daily Mirror.

Desta forma, apresentou suas condições ao diretor Cary Fukunaga, dizendo a ele: "Não podemos identificar (o personagem) com qualquer ato de terrorismo que reflita uma ideologia ou uma religião (...). Se esta é razão de eu ser sua escolha, então não poderá contar comigo".

"Mas claramente esta não era a visão" de Cary Fukunaga. O vilão "é um terrorista de um tipo completamente diferente", acrescentou Malek.

O ator de 38 anos vem de uma família de imigrantes coptas egípcios dos subúrbios de Los Angeles, Estados Unidos.

Muito ligado às suas raízes, ele estimou em 2018, em entrevista à revista GQ, que "não havia primeira geração nem segunda geração" de imigrantes: "Eu sou egípcio".

"Eu cresci ouvindo música egípcia. Adorava Uum Kulthum. Adorava Omar Sharif", disse ele. "São apaixonado e intimamente ligado à cultura egípcia. É a combinação de quem eu sou".

Este ano, Rami Malek conquistou vários prêmios por sua interpretação de Freddie Mercury, vocalista icônico do Queen, e ganhou o Oscar de Melhor Ator.

Para James Bond, Rami Malek "sente um peso considerável em seus ombros". "Bond é algo com o qual todos crescemos", disse ele ao Daily Mirror.

- Calendário garantido -

As filmagens do novo filme, em andamento, causaram preocupação após a lesão, no final de maio, de Daniel Craig, o intérprete do famoso espião de sua majestade e um incidente no início de junho, que não provocou feridos.

Mas em outra entrevista à imprensa especializada Spy Digital publicada em 19 de junho, Rami Malek tranquilizou o público sobre o cronograma de filmagem. Ainda que, em meados de junho, o ator ainda não tinha "filmado com Daniel" Craig, já havia filmado "uma semana na Noruega".

Os preparativos estão em andamento no sul da Itália, com duas regiões se preparando para receber as equipes de filmagem e os atores do próximo James Bond.

A cidade de Matera, em Basilicata, capital europeia da cultura 2019, e Gravina di Puglia, na Puglia, foram escolhidas pela produção para ser o palco de várias cenas do filme, de acordo com os sites das duas cidades do sul para a península.

Se os detalhes e datas da filmagem ainda são mantidos em segredo, o site Gravina indica que a cidade será afetada durante o mês "de agosto e setembro" por várias sequências do filme.

De acordo com indiscrições publicadas na imprensa local, o ator britânico Daniel Craig deve gravar neste verão algumas cenas de ação na cidade milenar de Matera.

Patrimônio Mundial da Unesco, Matera já foi cenário de grandes produções cinematográficas, incluindo "O Evangelho Segundo São Mateus" (1965) de Pier Paolo Pasolini e "A Paixão de Cristo" (2004) de Mel Gibson.

Os atores e atrizes Naomie Harris, Ben Whishaw e Lea Seydoux também estarão neste 25º filme, cuja estreia é esperada em abril 2020.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram