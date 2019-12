O rapper americano Juice WRLD, pertencente à onda de jovens artistas que ficaram famosos em plataformas de streaming antes de alcançar outros patamares, morreu neste domingo (8) aos 21 anos, informaram as autoridades.

Uma porta-voz de um consultório médico do condado de Cook, em Illinois, afirmou ter sido notificada da morte do rapper, cujo nome de registro era Jarad A. Higgins. A necropsia será feita na segunda-feira.

A polícia confirmou à AFP que o rapper em ascensão sofreu uma emergência médica no aeroporto de Midway International de Chicago, depois de descer de um avião particular.

O site especializado em celebridades TMZ informou que Higgins sofreu uma convulsão.

O single inicial do rapper, “Lucid Dreams”, alcançou o número 2 na lista da Billboard Hot 100 em 2018, e seu álbum “Death Race for Love” estreou no top 200 da Billboard no ano seguinte.

"Juice teve um impacto profundo no mundo em um período muito breve", informou sua gravadora, a Interscope Records, em um comunicado. "Perder alguém tão amável e tão próximo dos nossos corações é devastador".

O artista fazia parte de uma geração conhecida como "os rappers do SoundCloud", um subgênero que recebe o nome da plataforma de streaming onde expõem seus primeiros trabalhos.

Este grupo de rappers se tornou nos últimos anos um movimento próprio no mundo do hip hop, que combina um som mais cru com letras frequentemente duras e carregadas de emoção.

