Este conteúdo foi publicado em 16 de Outubro de 2018 21:24 16. Outubro 2018 - 21:24

De uma tacada, ele alfinetou o astro Kanye West e ofendeu Melania Trump: o rapper T.I. virou alvo de pedidos de boicote por parte do entorno da primeira-dama dos Estados Unidos, ao publicar um vídeo no qual uma mulher, que se parece com ela, faz striptease em um local que remete ao Salão Oval.

"Como podemos aceitar isso?", tuitou Stephanie Grisham, porta-voz de Melania Trump. "#repugnante #boicoteT.I.", acrescentou, enquanto retuitava um link do vídeo denunciado.

A divulgação deste vídeo de um minuto remonta à sexta-feira, quando o rapper de Atlanta o publicou em sua conta no Twitter, com 8,5 milhões de seguidores.

No vídeo, T.I. interpreta um segurança, que observa um homem semelhante ao presidente Donald Trump deixar a Casa Branca a bordo de um helicóptero.

O rapper observa a cena de dentro de um local que se parece com o Salão Oval, acompanhado de uma mulher que lembra a primeira-dama. Ela veste apenas uma parca, similar à usada por Melania Trump em junho e que provocou um escândalo por causa da frase "Eu realmente não me importo. E você?", estampada nas costas.

A mulher do vídeo tira o casaco em seguida e se senta, nua, em uma mesa que lembra a usada pelo presidente, onde está T.I. Depois, os dois começam a destruir tudo na 'Casa Branca'.

Com o tuíte, o rapper de "Whatever you like" promove seu novo álbum, "Dime Trap", mas, sobretudo, ataca o outro rapper e antigo amigo Kanye West, a quem ele denunciou pela reunião que manteve na quinta-feira com Trump na Casa Branca.

"Querido 45", escreveu T.I., fazendo referência a Trump, que é o 45° presidente dos Estados Unidos: "eu não sou Kanye".

No dia anterior, T.I., de 38 anos, repudiou Kanye West, com quem cantou em shows, afirmando estar "envergonhado de ter sido associado a" ele alguma vez.

