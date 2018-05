O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

19 de Maio de 2018

Profissionais de saúde colocam equipamentos de proteção antes de examinar pacientes com suspeita de ebola no hospital de Bikoro, na província de Equador, na República Democrática do Congo.

As autoridades congolesas confirmaram três novos casos de ebola em Mbandaka, na região noroeste da República Democrática do Congo (RDC), o que eleva a 43 o número de pessoas que apresentam sintomas da doença.

"Três novos casos registrados (na quinta-feira) em Wangata deram resultado positivo para o vírus do ebola", afirmou Oly Ilunga, ministro congolês da Saúde.

"Oito exames realizados em casos suspeitos de Bikoro deram resultado negativo. Assim, estes casos mudaram de classificação e foram retirados do quadro", explicou Oly Ilunga.

Mas quatro novos casos foram adicionados em Iboko, uma localidade da região de Bikoro, e outros quatro novos casos em Wangata, bairro de Mbandaka, entre eles os três que deram positivo para o vírus do ebola.

"No total, 43 casos de febre hemorrágica foram registrados nesta região, 17 deles confirmados, 21 prováveis e cinco suspeitos", afirma um comunicado.

Mbandaka, cidade de 1,2 milhão de habitantes, e Bikoro (200.000 habitantes), ficam respectivamente a 700 km e 600 km ao norte de Kinshasa.

No balanço de sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde cita 45 casos, incluindo 25 mortes.

As autoridades da RDC declararam um novo surto de ebola no dia 8 de maio no noroeste do país, perto da vizinha República do Congo.

A epidemia de ebola mais importante da história aconteceu no oeste da África entre 2013 e 2016, com 11.300 mortos em um total de 29.000 casos, em sua grande maioria na Guiné, Libéria e Serra Leoa.

