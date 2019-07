(2017) Combatentes huthis recém-recrutados para enfrentar as forças pró-governo se reunem em Sanaa, capital do Iêmen

Os rebeldes huthis pediram nesta terça-feira a retirada completa do Iêmen das forças da coalizão internacional, liderada pela Arábia Saudita, após a decisão dos Emirados Árabes Unidos (EAU) de reduzir o número de tropas naquele país, devastado pela guerra.

"Pedimos aos agressores que se retirem do Iêmen (...) que rejeita qualquer agressão, qualquer assédio e qualquer embargo aéreo", tuitou Mohammed Ali Al-Huthi, um dos líderes da rebelião huthi.

"A retirada do Iêmen é a melhor decisão que deve ser tomada agora", destacou.

Na segunda-feira, um alto funcionário dos EAU anunciou que o país reduziria o número de tropas no Iêmen, passando de uma "estratégia militar" para uma "estratégia de paz".

Iêmen, o país mais pobre da península arábica, vive um conflito violento há cinco anos entre rebeldes huthis xiitas, apoiados pelo Irã, e as forças pró-governo, auxiliadas pela coalizão.

Milhares de pessoas morreram, em sua maioria civis, 3,3 milhões de pessoas foram deslocadas pelo conflito e 24,1 milhões, ou seja 80% da população, precisam de ajuda, de acordo com a ONU, que considera a situação no país como a pior crise humanitária no mundo atualmente.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Suas perguntas se transformam em nossas matérias Suas perguntas se transformam em nossas matérias