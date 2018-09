O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

20 de Setembro de 2018

A rede de supermercados Woolworths retirou de suas prateleiras na Austrália agulhas de costura devido ao pânico gerado no país após a descoberta destes objetos dentro de morangos e outras frutas.

A polícia afirma que foram relatados mais de cem incidentes envolvendo agulhas ou alfinetes em frutas em todo o país, depois dos primeiros casos registrados no Estado de Queensland, no nordeste do país. Dois homens foram hospitalizados após ingerirem frutas.

A maioria dos incidentes apontados à polícia eram apenas brincadeiras publicadas nas redes sociais. Dois menores foram interrogados pela polícia.

O grupo Woolworths anunciou que tomou "a medida de precaução" de retirar temporariamente as agulhas de suas prateleiras. A polícia ainda não identificou quem plantou agulhas nos morangos.

O caso voltou a ter repercussão midiática depois que o primeiro-ministro, Scott Morrison, pediu aos australianos que preparassem tortas de morango para ajudar os horticultores.

"Não é nem um pouco aceitável", acrescentou, qualificando de "covarde" quem plantou as agulhas.

Na quinta-feira, o Parlamento endureceu a lei para que o autor desse crime possa ser condenado a 15 anos de prisão.

