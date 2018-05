O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

17 de Maio de 2018

Simpatizante do partido CNDD-FDD, no poder, exibe imagem do presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, no dia 14 de maio

Os eleitores do Burundi comparecem às urnas nesta quinta-feira para um referendo sobre um projeto de reforma da Constituição que permitiria ao presidente Pierre Nkurunziza, de 54 anos e no poder desde 2005, permanecer à frente do país até 2034.

Um total de 4,8 milhões de eleitores estão registrados para votar no país.

A cédula não tem nenhuma pergunta, apenas a menção "referendo constitucional da República do Burundi de maio de 2018", com as opções "sim" e "não".

Se a reforma for aprovada, a Constituição autorizará Nkurunziza a disputar dois novos mandatos de sete anos a partir de 2020. A vitória do "sim" não parece provocar dúvidas, já que as vozes críticas foram caladas no país.

O novo texto busca principalmente ratificar o controle total do partido CNDD-FDD sobre as instituições e concentrar ainda mais o Poder Executivo nas mãos do presidente Nkurunziza.

As autoridades temem um elevado índice de abstenção e a lei prevê pena de um a três anos de prisão para os que defendem o boicote à votação.

A campanha para o referendo foi marcada por sequestros, assassinatos e detenções arbitrárias, de acordo com organizações de defesa dos direitos humanos, que também denunciaram a ausência de um verdadeiro debate democrático.

O CNARED, principal plataforma de oposição no exílio, defendeu o boicote. Os partidos de oposição dentro do país e a coalizão de independentes 'Amizero y'Abarundi' defenderam o voto "não", ao invés do boicote, pelo temor de represálias.

