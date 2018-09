O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O ministério dos Transportes da Síria anunciou neste sábado que a principal área de passagem de mercadorias na fronteira com a Jordânia será reaberta em 10 de outubro, depois de passar três anos fechada.

De acordo com a agência oficial Sana, o ministério informou que "concluiu os preparativos logísticos para a reabertura da passagem de fronteira de Nasib no dia 10 do próximo mês".

As forças do regime de Bashar al-Assad retomaram dos rebeldes a região que cerca a fronteira jordaniana no mês de julho, após um acordo negociado entre a Rússia - aliada de Damasco - e os insurgentes.

O posto de Nasib (chamado de Jaber do lado jordaniano) foi vital no passado para o tráfego de mercadorias no Oriente Médio e está fechado desde abril de 2015 por decisão das autoridades de Amã.

Depois de mais de sete anos de guerra, o governo sírio controla apenas metade das 19 passagens de fronteira com os vizinhos: Líbano, Jordânia, Iraque e Turquia.

Antes da guerra, centenas de caminhões transitavam diariamente por Nasib, transportando produtos importados e exportados e assegurando a conexão entre Síria e Jordânia com os países do Golfo.

A reabertura será uma boa notícia para os agricultores e comerciantes libaneses.

