Este conteúdo foi publicado em 18 de Setembro de 2018 12:25 18. Setembro 2018 - 12:25

O regime sírio expressou nesta terça-feira satisfação com o acordo russo-turco sobre a instauração de uma "zona desmilitarizada" na província de Idlib, último reduto rebelde no noroeste do país.

"A Síria elogia o acordo sobre a província de Idlib", afirmou uma fonte do ministério das Relações Exteriores citada pela agência oficial Sana.

"A Síria sempre recebeu favoravelmente qualquer iniciativa que permita evitar o derramamento de sangue de sírios ajude a restabelecer a segurança", completou.

