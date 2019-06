Os órgãos reguladores da concorrência nos EUA investigam as práticas comerciais das gigantes tecnológicas Facebook e Alphabet, matriz da Google.

O Comitê Judicial da Câmara de Representantes anunciou nesta segunda-feira a abertura de uma investigação sobre "a concorrência no mercado digital", afirmando que "um pequeno número de plataformas dominantes e não regulamentadas têm um poder extraordinário sobre o comércio, a comunicação e a informação online".

Segundo um dos membros do comitê, David Cicilline, "o crescimento de um poder monopolístico em toda a nossa economia é um dos desafios econômicos e políticos mais apremiantes na atualidade".

Segundo The Wall Street Journal, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) e o Departamento de Justiça, que compartilham o papel de regulador da concorrência no país, dividem uma investigação das práticas comerciais das duas empresas, suspeitas de arruinar seus rivais.

O Facebook informou na apresentação dos resultados do primeiro trimestre do ano que reservou um uma quantia de 3 milhões a 5 milhões de dólares para enfrentar uma possível multa da FTC pelo uso dos dados pessoais de seus usuários.

O Wall Street Journal informou na sexta-feira que o Departamento de Justiça estava conduzindo uma investigação antitruste visando a Google.

De acordo com fontes anônimas citadas pelo jornal, a Divisão Antitruste "examinará de perto as práticas de negócios do Google" com relação a seu mecanismo de busca e outras atividades.

A FTC realizou uma extensa investigação, há alguns anos, sobre o domínio do Google nas buscas e na publicidade digitais, mas ela foi interrompida em 2013.

Algumas autoridades americanas solicitaram recentemente a reabertura desta investigação.

Mais e mais vozes estão surgindo em ambos os lados do espectro político para exigir uma ação contra os gigantes tecnológicos, acusados de acumular poder demais.

