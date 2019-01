Rei Maha Vajiralongkorn da Tailândia será coroado em maio

O novo rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, será coroado em uma cerimônia de três dias de duração, de 4 a 6 e maio, anunciou o palácio nesta terça-feira (1), mais de dois anos depois da morte do rei Bhumibol.

Vajiralongkorn, cujo nome de batismo é Rama X, chegou ao trono após a morte de seu pai, 88 anos, em outubro de 2016.

Bhumibol reinou quase 70 anos e no momento de seu falecimento era o monarca em exercício mais antigo.

Maha Vajiralongkorn não esperou ser coroado para começar a remodelar as instituições tailandesas, surpreendendo os observadores que achavam que seria um monarca pouco ativo.

Em particular, quadruplicou o número de policiais de elite encarregados de sua proteção e, sobretudo, assumiu o controle de cinco organismos responsáveis pela supervisão das questões reais e de sua segurança, que estavam nas mãos do governo ou das Forças Armadas.

O rei também demitiu vários funcionários poderosos da era de seu pai e se envolveu na elaboração de uma nova Constituição.

O palácio anunciou as cerimônias de coroação de 4 a 6 de maio em uma mensagem televisionada.

"Será o momento oportuno para a coroação, de acordo com as tradições, e para a celebração nacional e a alegria do povo", indicou o comunicado.

A cerimônia de coroação acontecerá em 4 de maio em uma audiência que contará a presença "da família real, de conselheiros privados e membros do gabinete".

Os dias 5 e 6 de maio serão dedicados a outros públicos e eventos estabelecidos pela tradição da monarquia, apontou.

Em 2019 a Tailândia deve realizar uma eleição geral, cinco anos após o golpe de Estado que depôs o primeiro-ministro Yingluck Shinawatra e instalou uma junta militar no poder.

