O rei Salman da Arábia Saudita pediu nesta quinta-feira (30) aos Estados árabes do Golfo que trabalhem juntos para enfrentar o que classificou de atos "criminosos" do Irã na região.

Os "recentes atos criminosos do Irã (...) requerem que todos nós trabalhemos seriamente para preservar a segurança (...) dos países do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo)", disse o rei em uma cúpula na cidade santa saudita de Meca, referindo-se aos recentes ataques a instalações petrolíferas do Golfo.

"A interferência do regime iraniano nos assuntos internos dos países da região, o desenvolvimento de programas nucleares e de mísseis, e suas ameaças à liberdade de transporte marítimo internacional são uma ameaça para o fornecimento mundial de petróleo", sentenciou o monarca.

