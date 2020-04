O ministro das Finanças, Rishi Sunak, participa de um "aplauso" para agradecer aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha (NHS), em 16 de abril de 2020, em Londres.

O governo britânico anunciou nesta sexta-feira(17) a prorrogação do mecanismo de desemprego parcial e pagamento de salários até junho.

O objetivo é impedir demissões em empresas afetadas pelas medidas para conter a pandemia de COVID-19.

O ministro das Finanças, Rishi Sunak, informou em nota que pode estender o prazo ainda mais, se necessário, "para proteger milhões de empregos".

A decisão é anunciada um dia após o governo decretar a extensão do confinamento por mais três semanas.

O mecanismo de desemprego parcial foi anunciado inicialmente por três meses, de março a maio.

A medida prevê que o governo assuma o pagamento de 80% dos salários, até 2.500 libras (cerca de 2.800 euros, cerca de US $ 3.100), para empresas que aderirem ao sistema.

Também atende a uma solicitação dos empregadores, representados pela confederação CBI, que alertou que se não houvesse aumento do prazo, muitas demissões seriam inevitáveis e imediatas.

Empresas com mais de 100 funcionários devem respeitar um aviso prévio de 45 dias para discutir demissões com os sindicatos. Se o mecanismo expirasse no final de maio, essas negociações poderiam iniciar a partir deste sábado.

Um estudo do Escritório Nacional de Estatística (ONS) revelou nesta quinta-feira que as companhias colocaram em média 21% de seus funcionários em desemprego parcial por duas semanas, até 5 de abril.

O pagamento de salários, que custará caro às contas públicas, é uma das principais disposições do plano de apoio econômico durante a pandemia.

O governo também garantiu empréstimos a empresas no valor de 330 bilhões de libras (380 bilhões de euros, 413 bilhões de dólares). Estes recursos serão destinados a pequenas e grandes corporações.

O objetivo é amortizar o enorme impacto econômico da pandemia de COVID-19, que poderia representar um retrocesso de 13% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, segundo o organismo oficial OBR.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram