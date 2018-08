O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 28 de Agosto de 2018 11:01 28. Agosto 2018 - 11:01

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou nesta terça-feira na África do Sul que deseja transformar seu país no principal investidor ocidental na África para compensar as perdas econômicas previstas pelo Brexit.

"A partir de agora e até 2022, quero que o Reino Unido se converta no principal investidor dos países do G7 na África", declarou May durante um discurso na Cidade do Cabo.

O G7 reúne as principais economias do planeta, com exceção da China.

"Quero economias africanas fortes, com as quais as empresas britânicas possam fazer negócios de forma livre e justa", insistiu.

Desde que os britânicos decidiram, em um referendo em junho de 2016, sair da União Europeia (UE), o Reino Unido multiplica os contatos diplomáticos para preparar acordos comerciais que substituam os estabelecidos com Bruxelas.

"Todos têm interesse na criação de empregos para atacar as causas e sintomas do extremismo e da instabilidade, para administrar os fluxos migratórios e para estimular um crescimento limpo", disse a chefe de Governo.

"Se não conseguirmos, as consequências econômicas e para o meio ambiente alcançarão rapidamente os quatro cantos de nosso mundo interconectado", advertiu a primeira-ministra, antes de completar que "as consequências humanas serão globais".

May iniciou na África do Sul a sua primeira viagem pelo continente africano. Ela também visitará Nigéria e Quênia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português