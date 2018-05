O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Maio de 2018 11:15 22. Maio 2018 - 11:15

Vinte e duas pessoas, em sua maioria adolescentes, morreram no atentado de Manchester em maio de 2017

A primeira-ministra britânica Theresa May e o príncipe William vão participar nesta terça-feira (22) das homenagens às vítimas do atentado de Manchester, que deixou 22 mortos e dezenas de feridos há exatamente um ano.

No dia 22 de maio de 2017, Salman Abedi, um britânico de origem líbia, detonou uma carga explosiva na saída da casa de espetáculos Manchester Arena, que tem capacidade para mais de 20.000 pessoas, ao fim do show da cantora americana Ariana Grande. A maioria das vítimas era adolescente.

O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), que cometeu uma série de ataques na Europa nos últimos tempos, enquanto tem perdido quase todos os seus territórios na Síria e no Iraque.

"Atacar pessoas jovens e inocentes (...) foi um ato de covardia repugnante", escreveu May em um artigo publicado nesta terça-feira no jornal Manchester Evening News.

Foi um ataque "planejado para atingir o coração de nossos valores e modo de vida em uma de nossas cidades mais vibrantes, com o objetivo de quebrar nossa determinação e nos dividir. Não conseguiram", acrescentou a primeira-ministra.

A catedral de Manchester será o cenário do serviço religioso em memória das vítimas, que terá a participação do príncipe e da primeira-ministra e que será transmitido em uma tela gigante instalada nos jardins do templo, bem como em igrejas de outras cidades britânicas.

Às 14h30 (10h30 no horário de Brasília), um minuto de silêncio será observado em todas as repartições do governo em todo o país.

Mais de 3.000 cantores de corais locais vão participar de um concerto no centro da cidade.

"Somos mais fortes do que éramos, estamos mais unidos e há um espírito comunitário mais tangível. Mas, por dentro, as cicatrizes continuam muito reais e muito profundas", declarou à BBC Radio o prefeito da cidade, o trabalhista Andy Burnham.

Ariana Grande, que acabara de encerrar seu show quando a bomba explodiu, enviou uma mensagem de apoio à cidade e às vítimas.

"Eu envio a vocês toda a luz e afeto que posso oferecer neste dia difícil", escreveu ela.

O atentado foi um dos cinco que o Reino Unido sofreu em 2017. Os ataques mudaram o rosto da cidade: a calçada e as pontes agora são separados por pequenos blocos, e as entradas de muitos locais turísticos são protegidas para impedir que veículos possam entrar, atropelando multidões.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português