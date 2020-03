O Reino Unido registrou um novo recorde de pacientes com coronavírus mortos em um único dia, com 381 falecimentos, elevando o saldo da pandemia no país para 1.789 mortes, anunciaram as autoridades nesta terça-feira.

Essa contagem de 24 horas, estabelecida pelo ministério da Saúde às 17h de segunda-feira, é mais do que o dobro do dia anterior (180 mortes), marcando uma forte aceleração na mortalidade do vírus.

Os pacientes tinham entre 19 e 98 anos e todos, exceto 28, tinham problemas de saúde anteriores, informou o Serviço de Saúde em comunicado.

O país registrou um recorde de 260 mortes no sábado, mas os números diários caíram consideravelmente na segunda-feira.

O número de casos da COVID-19 oficialmente confirmados chegou a 25.150, ou seja, um aumento de mais de 3.000 em relação ao dia anterior.

