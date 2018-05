O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Fãs da realeza se enfeitam com a bandeira do Reino Unido e coroas na Long Walk, em Windsor, em 18 de maio de 2018

O casamento do príncipe Harry da Inglaterra e Meghan Markle, neste sábado (19), será comemorado em todo o país com festas nas ruas e nos pubs, às quais os republicanos britânicos vão responder com seu congresso anual.

- Festas para eles e para elas -

Em geral, no Reino Unido, os noivos vivem sua última noite de solteiros separados e cercados de amigos do mesmo sexo.

Assim, Harry passará a noite desta sexta-feira em um hotel de luxo perto de Windsor com seu padrinho de casamento, seu irmão William, enquanto sua noiva, Meghan Markle, estará acompanhada de sua mãe, Doria Ragland, em outro local de luxo próximo, o Hotel Cliveden House.

Boates de Londres também vão propor festas essa noite em homenagem aos noivos. Em Bethnal Green, uma das regiões da moda na capital, a Bethnal Green Working Men's Club oferecerá uma festa para mulheres, com símbolos fálicos infláveis e imagens do príncipe Harry.

Não muito longe dali, em Shoreditch, o DJ Jevanni fará um set com músicas em homenagem ao casal em uma festa organizada em antigos contêineres marítimos. Este DJ entregou seu cartão de visitas ao casal quando, em janeiro, Meghan e Harry visitaram uma emissora de rádio no bairro londrino de Brixton.

- Festas populares -

Outra tradição britânica são as festas nas ruas em dias de celebrações nacionais, que têm sua origem nos "chás da paz", que começaram a ser organizados como festas infantis após a Primeira Guerra Mundial.

As autoridades locais receberam centenas de solicitações para essas reuniões de vizinhos que obrigam a fechar a rua ao tráfego.

Somente no bairro de Richmond, no sudoeste de Londres, haverá 93. Na Escócia há menos entusiasmo, e somente está prevista uma, no povoado de Elgin, às margens do mar do Norte.

- Álcool -

Álcool e casamentos reais andam de mãos dadas, e este mais ainda, porque no sábado acontecerá a disputa da final da Copa da Inglaterra entre Manchester United e Chelsea.

Por conta deste dia movimentado, o governo permitirá que os pubs fechem duas horas mais tarde nesta sexta e no sábado, à 01h00 local. Muitos estabelecimentos irão propor celebrações britânico-americanas em homenagem aos noivos.

- Telões -

Vários povoados e cidades vão instalar telões, sobretudo em Windsor, ao longo do percurso que será feito de carruagem pelos recém-casados para que as 100 mil pessoas esperadas assistam o passeio e não percam nenhum detalhe da cerimônia.

Em Londres, centenas de pessoas se reunirão nos jardins de Kensington, ao lado da residência do casal no palácio homônimo, para ver a cerimônia.

- Congresso republicano -

Aqueles que não se interessam pelo casamento terão a possibilidade de ir ao congresso anual do movimento republicano britânico, que acontecerá na City de Londres, o distrito financeiro, e ao qual irão delegações de Dinamarca, Suécia, Espanha, Noruega, Holanda e a deputada trabalhista Emma Dent Coad, que curiosamente representa a circunscrição onde o casal irá morar, o bairro de Kensington e Chelsea.

