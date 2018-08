O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O governo de Donald Trump manifestou um "verdadeiro entusiasmo" pela ideia de alcançar um acordo de livre comércio com o Reino Unido imediatamente após Brexit, declarou nesta quarta-feira (22) o ministro das Relações Exteriores britânico após uma visita a Washington.

"Nossas discussões mostraram um verdadeiro entusiasmo da administração americana, começando com o presidente, pela conclusão de um acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha o mais rápido possível após a nossa partida da União Europeia", prevista para março de 2019, "o que beneficiará as empresas dos dois lados do Atlântico", garantiu Jeremy Hunt em um comunicado.

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que recebeu o britânico nesta quarta-feira de manhã, confirmou em outra declaração "a perspectiva de um futuro acordo de livre comércio".

Trump criticou em julho a estratégia do governo britânico sobre o Brexit, dizendo que "mataria" a perspectiva de um acordo comercial bilateral. Mas pouco tempo depois, quando se encontrou com a primeira-ministra britânica Theresa May, declarou que estava pronto para aproveitar essa "incrível oportunidade".

Hunt, que também se reuniu com o vice-presidente Mike Pence e outros funcionários da Casa Branca desde terça-feira, afirmou que estava "imensamente grato pela solidariedade demonstrada pelos Estados Unidos" após o envenenamento em março na Inglaterra de um ex-espião russo.

As capitais ocidentais, lideradas por Washington, expulsaram de forma coordenada muitos diplomatas russos, acusados ​​de serem espiões. Hunt se reuniu nesta quarta em Washington com diplomatas americanos expulsos pela Rússia em retaliação para "agradecer a eles".

Com Pompeo, Hunt discutiu a "persistente ameaça representada pelas ações perigosas e desestabilizadoras da Rússia", segundo a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert.

Os dois ministros também falaram sobre o Irã, um assunto em que ambos os lados diferem, o conflito no Iêmen e o processo de paz no Oriente Médio.

Hunt deve se reunir em Nova York, na quinta-feira, com o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, e se dirigir ao Conselho de Segurança sobre a luta contra o Estado Islâmico.

