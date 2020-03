O Reino Unido abrirá na próxima semana um hospital temporário em um centro de conferências de Londres, dentro dos planos do governo para combater a pandemia do novo coronavírus, anunciou nesta terça-feira o ministro da Saúde, Matt Hancock.

"O hospital NHS Nightingale, no centro ExCel de Londres, terá dois pavilhões, com capacidade para 2 mil pessoas cada", afirmou Hancock na primeira entrevista coletiva virtual do governo Boris Johnson, em que os jornalistas fizeram perguntas por videoconferência.

O governo britânico, que ordenou ontem o isolamento obrigatório de quase toda a população, empreende, assim, a tarefa de reforçar seu sistema público de saúde, no momento em que o país contabiliza 422 mortos e 8.077 casos confirmados do novo coronavirus, embora o número real de infectados seja estimado em dezenas de milhares.

Na mesma linha, Hancock anunciou o lançamento de um serviço de voluntariado com o qual espera-se recrutar 250 mil pessoas para apoiar o trabalho do serviço de saúde público, NHS.

"Precisa-se de pessoas com boa saúde para ajudar o NHS fazendo compras, entregando remédios e apoiando as pessoas vulneráveis que estiverem isoladas para proteger sua saúde", explicou.

Mais de 11 mil membros aposentados da área de saúde responderam desde o fim de semana a um chamado para retornar ao trabalho, anunciou o ministro. Tratam-se de cerca de 2,7 mil médicos, mais de 2,5 mil profissionais das áreas médica e farmacêutica e mais de 6 mil enfermeiros.

