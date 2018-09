O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

28 de Setembro de 2018

Milhares de mulheres de todas as idades marcharam nesta sexta-feira (28) em Buenos Aires e reativaram a luta pela legalização do aborto na Argentina, após em 8 de agosto o Senado fazer a iniciativa cair por terra depois de meses de debate.

A mobilização foi realizada na celebração do Dia Global do Aborto Seguro na América Latina e no Caribe.

"Aborto legal, no hospital", entoavam vez e outra adolescentes, estudantes do Ensino Médio e universitárias, adultas e idosas, atrás de uma enorme faixa que dizia: "Sim. Continuamos nas ruas pelo aborto legal".

Como ocorreu em várias ocasiões este ano, a rua que liga o Congresso com a Praça de Maio, em frente à Casa Rosada (governo), voltou a ficar pintada de verde, com bandeiras e lenços com a cor que identifica a luta pela legalização da interrupção voluntária da gravidez (IVG).

"A luta continua, continuamos na rua desde que alguns dinossauros do Senado decidiram não nos dar a lei. Temos uma lista de mulheres que morreram por causa do aborto ilegal. As mulheres continuam morrendo, é fundamental tomar as ruas", declarou à AFP Gisella Quiroga, uma jovem manifestante com as bochechas pintadas de glitter verde.

Na Argentina, o aborto é legal em casos de gravidez resultante de estupro ou quando se põe em perigo a saúde da mulher, mas cerca de 500.000 abortos clandestinos são realizados anualmente, e por essa razão morrem centenas mulheres, um quarto deles menores de 25 anos, segundo ONGs.

"O Senado estava errado. Pensou que poderia fazer retroceder o movimento. Eles não têm lucidez suficiente para perceber que põem em questão todo o sistema representativo", advertiu Marha Rosenberg, médica e psicoanalista veterana ativista da campanha pelo aborto legal.

A líder de esquerda e enfermeira Vilma Ripoll pediu que convoquem "uma consulta popular vinculante, como na Irlanda", de maneira que não tenham que esperar até 2020, com a mudança do Parlamento, para rever o projeto.

"A luta pelos nossos direitos não descansa nem retrocede. Vamos encher as ruas, sejamos milhões. Que seja lei!", assinala uma mensagem gravada por populares atrizes argentinas que se somaram à convocação.

