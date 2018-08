O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Agosto de 2018 11:58 06. Agosto 2018 - 11:58

Joel Robuchon durante a celebração do 25º aniversário do restaurante "Le Louis XV" do chef francês Alain Ducasse, em Mônaco, em 17 de novembro de 2012

Um dos mais prestigiados chefs franceses, Joël Robuchon, que contava com o maior número de estrelas Michelin no mundo, faleceu nesta segunda-feira (6), aos 73 anos - informou o porta-voz do governo francês no Twitter.

"Joël Robuchon, chef visionário e o mais estrelado do mundo, nos deixa hoje. De Paris a Xangai, seu 'savoir-faire' constituído em arte irradiou a gastronomia francesa e continuará a inspirar a jovem geração de chefs", tuitou o porta-voz Benjamin Griveaux.

De acordo com o jornal "Le Figaro", Robuchon faleceu em Genebra vítima de câncer.

"Um dos mestres inquestionáveis da gastronomia acaba de nos deixar", escreveu no Twitter a chef Anne-Sophie Pic.

Outro chef estrelado, Eric Frechon, expressou tristeza com a notícia. "O que nos deixa é imenso. Penso em sua família, em suas equipes e em seu fiel amigo de sempre Eric Bouchenoire", comentou.

O chef, filho de um pedreiro, queria ser padre, mas quando começou a cozinhar para outros seminaristas descobriu a verdadeira paixão, que foi reconhecida e premiada. Em 1990, o prestigioso guia Gault & Millau o considerou um dos "chefs do século".

Em 2003, Robuchon criou um novo conceito de restaurante, "L'Atelier de Joel Robuchon". O primeiro abriu as portas em Tóquio, simultaneamente com o de Paris.

"A ideia me veio nos bares de tapas, dos quais eu aprecio o convívio. Eu estava procurando uma fórmula onde algo poderia acontecer entre os clientes e os cozinheiros", explicou o chef à revista francesa "Obs".

O sucesso da fórmula o levou a todos os continentes (Las Vegas, em 2005; Nova York, Londres e Hong Kong, em 2006; e Taipé, em 2009).

"Havia um estilo Robuchon", disse nesta segunda-feira o crítico gastronômico Perico Legasse ao canal BFM TV.

A chef Ghislaine Arabian afirmou que "tinha a sensação de ver mágica" quando Robuchon estava na cozinha.

O principal prato do chef, que criou um império financeiro, era um simples purê de batatas.

