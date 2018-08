O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 8 de Agosto de 2018 9:18 08. Agosto 2018 - 09:18

O candidato republicano na eleição especial de terça-feira por uma cadeira no Congresso dos Estados Unidos por um distrito de Ohio vence a disputa por pequena margem e já proclamou seu triunfo no pleito.

O presidente Donald Trump proclamou a vitória do republicano Troy Balderson, que tinha vantagem de apenas 0,9%, o equivalente a 1.700 votos, sobre o democrata Danny O'Connor.

Balderson tinha 50,2% dos votos, contra 49,3% para O'Connor, segundo as autoridades locais, que admitiram um elevado índice de abstenção.

Mas a vitória ainda não foi oficialmente proclamada, pois ainda falta a apuração de milhares de votos enviados por correspondência e votos provisórios.

A pequena vantagem aponta vulnerabilidade dos republicanos nas eleições legislativas crucias de novembro, nas quais os democratas esperam retomar a maioria na Câmara de Representantes.

Hoje, o Partido Republicano controla a Câmara e o Senado. Em um momento de frustração crescente com Trump, inclusive em suas próprias fileiras, o próprio presidente vê com preocupação uma mudança de forças no Congresso. Uma mudança dessa natureza poderia impedi-lo de fazer sua agenda avançar e expô-lo aos esforços democratas para tirá-lo do cargo.

Por este motivo, a disputa de terça-feira em Ohio em um distrito dominado pelos republicanos há 30 anos, onde Trump venceu por 11 pontos de vantagem nas eleições de 2016, era considerada por muitos como um referendo para o presidente, que fez campanha durante o fim de semana para apoiar o candidato de seu partido.

A votação em Ohio foi o último embate entre republicanos e democratas antes das eleições de novembro.

Trump e Balderson proclamaram vitória.

"Felicitações a Troy Balderson por uma grande vitória em Ohio. Uma corrida muito especial e importante", escreveu o presidente no Twitter.

Balderson também reivindicou a vitória em uma mensagem na mesma rede social.

Mas O'Connor, 31 anos, não admitiu a derrota diretamente ao discursar para seus simpatizantes e apontar que a disputa estava praticamente empatada.

"Não estamos parando agora. Amanhã nós descansamos e depois seguimos lutando até novembro".

Os dois candidatos disputavam a vaga na Câmara deixara por Pat Tiberi, que renunciou ao cargo em janeiro.

Balderson e O'Connor devem se enfrentar novamente dentro de três meses pelo direito de representar o 12° distrito de Ohio pelos próximos dois anos no Congresso.

- Onda azul? -

"Ter um empate técnico indica que os republicanos de todo país estão com problemas", afirmou à AFP antes da votação o professor de Ciência Política David Cohen, da Universidade de Akron, que acompanha eleições por duas décadas.

"A 'onda azul' pode estar chegando" em novembro, apontou.

O desafio dos republicanos é conservar a maioria na Câmara de Representantes, que tem 435 cadeiras, mas analistas acreditam que isto parece cada vez mais difícil. Os democratas precisam ganhar 23 cadeiras em todo o país para recuperar o controle da Casa.

Na sexta-feira, o site de informação política RealClearPolitics divulgou uma pesquisa segundo a qual os democratas venceriam em novembro por 6,1 pontos percentuais.

Os democratas já provaram sua força em vários distritos no último ano, ganhando importantes eleições especiais e chegando inesperadamente a derrubar os republicanos em outras.

Quatro estados (Kansas, Missouri, Michigan e Washington) também celebram primárias.

Em Kansas, Trump apoia um polêmico republicano, o procurador-geral do estado, Kris Kobach, leal ao presidente e conhecido por sua duras posições em imigração. Kobach estava empatado na disputa com o atual governador, também republicano.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português