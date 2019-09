O candidato republicano a um assento no Congresso dos EUA, Dan Bishop, comemora com sua esposa Jo e seus apoiadores sua vitória nas eleições especiais na Carolina do Norte

O republicano Dan Bishop conquistou, nesta terça-feira, uma cadeira no Congresso dos Estados Unidos ao vencer as eleições especiais na Carolina do Norte, consideradas como um teste para o presidente Donald Trump visando a reeleição em 2020.

Com 99% dos votos apurados, Bishop obtinha 50,81%, derrotando o democrata Dan McCready (48,59%), um ex-marine que se apresentou como um moderado.

A votação em um distrito da Carolina do Norte foi repetida após a identificação de fraude na eleição do ano passado, de meio de mandato.

Trump e o vice-presidente Mike Pence estiveram no nono distrito da Carolina do Norte na véspera para pedir votos para Bishop, um senador estadual que manteve por estreita margem uma cadeira que está há 50 anos com os republicanos.

O republicano Mark Harris venceu neste distrito com vantagem de apenas 905 votos nas eleições de novembro passado, mas as autoridades se negaram a validar o resultado devido a uma fraude nos correios por parte de funcionários ligados ao candidato.

