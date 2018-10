O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Os legisladores republicanos disseram nesta quinta-feira (4) que querem confirmar no sábado o juiz Brett Kavanaugh à Suprema Corte dos Estados Unidos, após assegurar que "nada" na nova investigação do FBI sobre o indicado por Donald Trump corrobora as acusações de agressão sexual contra ele.

"O juiz Kavanaugh deveria ser confirmado no sábado" para este cargo vitalício, declarou a jornalistas o senador Chuck Grassley, presidente da Comissão Judicial do Senado, onde avança o processo de confirmação.

"Com sorte, estamos a 48 horas de ter uma nova pessoa na Suprema Corte", acrescentou, depois de afirmar mais cedo em um comunicado que a investigação do FBI "não encontrou indícios de má conduta" do magistrado.

Na mesma entrevista coletiva, outro influente senador republicano, Orrin Hatch, assinalou: "Espero que possamos avançar e conseguir isso".

"Peço desculpas a ele pelo modo como foi tratado", apontou sobre o juiz conservador de 53 anos.

Hatch defendeu o relatório do FBI, um informe que os democratas criticaram como "incompleto" e "muito limitado".

"Não encontramos nada, nada que corrobore as acusações contra ele", disse Hatch. "Agradeço ao FBI por seus esforços para fazer uma investigação minuciosa e muito importante".

A confirmação de Kavanaugh ao mais alto tribunal de justiça dos Estados Unidos ocorrerá em um Senado onde os republicanos têm uma apertada maioria (51-49). Três senadores republicanos são os principais na votação: Jeff Flake, Susan Collins e Lisa Murkowski.

Nenhum deles esteve presente na entrevista coletiva.

Enquanto conversavam com repórteres, uma senadora democrata que havia sido vista como possível votante em favor de Kavanaugh, Heidi Heitkamp, ​​disse que se oporia a sua confirmação.

A pedido da oposição democrata e do senador republicano Flake, o FBI realizou uma investigação desde sexta-feira passada sobre as denúncias da professora da Califórnia Christine Blasey Ford de que Kavanaugh tentou estuprá-la quando eram adolescentes.

